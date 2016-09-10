Скрипт работы с QIWI. С решением Captcha

Есть надстройка для zoo (joomla 3.5), которая собирайет айтемы в блок сравнения. По окончании сравнения предлагает пользователю сохранить файл. Надо, чтоб он вместо этого спрашивал почту, и слал на неё в html-формате (и копию админу ...
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Необходим скрипт для работы с киви. Переводы на банковскую карту, считывание транзакций и т.п. Скрипт должен работать с новой каптчей от гугла! Те кто знают, поймут.
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