Сайт для продажи услуг коучей.

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок134 просмотра
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Уже есть ТЗ. Нужно построить сайт, настроить рубрики и платежную систему.

Тестовый мини-вариант сайта: http://clarinet1.wixsite.com/couching

7 лет назад
clarinet1
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад