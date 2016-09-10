Сайт мотивационной программы на Битрикс

$1850
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок176 просмотров
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Необходимо до конца сентября разработать проект мотивационной программы для продавцов одного из брендов.

В наличии имеется техническое задание, которое готов отправить заинтересованному кандидату.

От исполнителя потребуется программирование функциональности и интеграция вёрстки.

Необходима оперативная работа с чётким соблюдением сроков и постоянное присутствие на связи в skype в рабочее время.

С учётом объёма работ, до 1 октября нужна работа фултайм, далее будут доработки функциональности, которые можно выполнить в менее напряжённом режиме.

7 лет назад
onllne
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
2 года назад