Написать скрипт (php/mysql), который будет сканировать профиль

Идентификаторы пользователей ВК которых нужно проверить лежат в таблице mysql

Структура таблицы на ваш выбор

В этой же таблице в отдельном поле помечаете тех у которых в профиле ВК есть номер телефона

Номер телефона должен быть корректным (отсеять всякие «Nokia» и др.)

Если для сканирования профилей будет требоваться каптча, то добавить в скрипт работу с любым сервисом антикаптчи (на ваш выбор)

ОСТАВЛЯЙТЕ СКАЙП