Написать скрипт (php/mysql), который будет сканировать профиль

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Идентификаторы пользователей ВК которых нужно проверить лежат в таблице mysql  

Структура таблицы на ваш выбор  

В этой же таблице в отдельном поле помечаете тех у которых в профиле ВК есть номер телефона  

Номер телефона должен быть корректным (отсеять всякие «Nokia» и др.)  

Если для сканирования профилей будет требоваться каптча, то добавить в скрипт работу с любым сервисом антикаптчи (на ваш выбор)  

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PHPMySQL
7 лет назад
igarok92
Игорь 
30 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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