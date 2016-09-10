Добрый день! необходимо создание новостной витрины. Пример : http://tod-news.com/674-inoplanetyane-dobyvayut-poleznye-iskopaemye-iz-nedr-luny-ufologi-full.html

Если скролить вниз, то будут появлятюся все новые и новые тизеры. Которые должны быть в админке и на фтп.

В админке должна быть возможность добавлять новости и картинки к новостям, которые показываются в категориях. Так же нужно, задать систему ctr, какие тизеры получают больше кликов по определенной новости, такие и ставятся выше на странице.Должна быть возможность отследить ctr каждого тизера, в определенной новости.