Установить форум

Есть ИН на Drupal, в данный момент он уже подключен к Маркету. Но нужно перевести на новую версию, с функцией заказа через сам Маркет
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно установить и настроить форум на сайте. Форум должен полностью быть готов к работе. Сайт работает на Вордпрессе.
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