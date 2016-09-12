Установить форум

Веб-программированиеЗавершен3 заявки136 просмотров
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Нужно установить и настроить форум на сайте. Форум должен полностью быть готов к работе. Сайт работает на Вордпрессе.

7 лет назад
alenacot
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
HeSh
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад
$30
5 дней
Дмитрий отличный специалист. Все сделал быстро и качественно! Все объяснил, рассказал. Приятно работать. Обязательно буду обращаться к нему снова.
Отличная заказчица. Четко ставит задачу, знает чего хочет. Никаких проблем с оплатой. После сотрудничества остались только приятные ощущения