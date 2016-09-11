Парсер для импорта товаров из excel, MODX evo

$90
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок141 просмотр
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Необходимо написать парсер для импорта товаров из excel файла на MODX (evolution 1.0.5) с прикрученным shopkeeper. Модуль экспорта/импорта на сайте установлен – может быть стоит использовать его за основу и доработать

MODX
7 лет назад
Markarian
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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