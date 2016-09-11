Парсер для импорта товаров из excel, MODX evo

Добрый день! необходимо создание новостной витрины. Пример : http://tod-news.com/674-inoplanetyane-dobyvayut-poleznye-iskopaemye-iz-nedr-luny-ufologi-full.html Если скролить вниз, то будут появлятюся все новые и новые тизеры. Которые должны быть в админке и на фтп. В админке должна быть возможность добавлять новости и картинки к ...