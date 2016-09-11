Перенос данных со старого сайта (joomla 1.5) на новый (3.4)

Необходимо перенести данные со старого сайта rialight.kz (joomla 1.5) на новый rl.com.kz (joomla 3.4):

1) Объекты недвижимости (урл на старом сайте откуда брать данные: http://rialight.kz/buy_page?search=true) и (урл на новом сайте, куда переносить: http://rl.com.kz/buy-page)

2) Новости, статьи, консультации юриста (урл на старом сайте откуда брать данные (статьи): http://rialight.kz/?option=com_content&view=category&id=2) и (урл на новом сайте, куда переносить: http://rl.com.kz/novosti/articles); (урл на старом сайте откуда брать данные (консультации юриста): http://rialight.kz/?option=com_content&view=category&id=3#) и (урл на новом сайте, куда переносить: http://rl.com.kz/novosti/legal-advice), по новостям аналогичная структура, урл чуть позже отправлю, либо не будет переноса новостей.

3) Цены сделок (урл на старом сайте откуда брать данные: http://rialight.kz/?option=com_content&view=category&id=34) и (урл на новом сайте, куда переносить: http://rl.com.kz/realprice)

4) База подписчиков (тут без урлов все понятно)

Перед выполнением необходимо сделать полный бекап старого и нового сайтов.

После переноса, необходимо поменять местами домены, то есть старый сайт перенести на новый домен, а новый сайт на старый домен.

Бюджет: 8000 рублей

Срок: 6 дней

Работаю поэтапно, предоплату отправляю, после того как вижу первые результаты переноса.

Бюджет и условия фиксированные и обсуждению не подлежат.

В прошлом году уже обращался по переносу с теми же условиями, тогда исполнитель все сделал отлично, результат переноса данных виден на сайте и он меня полностью удовлетворил, даже скажу больше перенос был сделан за 4 дня. К сожалению в данный момент мой программист занят другими проектами.

При правильном и грамотном выполнении этого задания, дам новые задания.