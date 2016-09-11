Установить и настроить шаблон, для интернет магазина по кальянам

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки90 просмотров
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Здравствуйте

нужно установить шаблон, настроить и сделать под магазин для продажи табаков для кальяна

вот старый магазин

www.alfakher.od.ua

нужно что то типа него, чтобы были в шапке разделы, типа ТАБАК В НАЛИЧИИ, где просто текст, и такой как аксессуары, где будут товары

в шапке должны быть  2 номера тел,

шапка большая, чтобы вместилось все в 1 строчку,

желательно сайт на всю страницу по ширине екрана,

чтобы была на видном месте ссылка на ВК

сайт должен быть норм защищен от взломов и атак, а так же должен хорошо индексироваться для продвижения ,

должна быть хорошая рабочая версия для моб. телефонов.

если такой шаблон подойдет, можна и его

http://feofan.net/shablon-magazin-dlya-ocstore-opencart-8-2/#

предлагайте шаблоны и цены за исполнение в ЛС

без предложеного шаблона, можете даже не писать

разработка сайта с нуля не интересует, так как дорого получается.

7 лет назад
vaadim
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
11 дней назад
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