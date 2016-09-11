Php программирование для информационного сайта

Здравствуйте, необходимо сделать меню, адаптировать некоторые части шаблона (карточка товара) Пишите свои скайпы, подробнее напишу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек, для срочной правки пару ошибок на сайте, сайт на чистом php
1) перестал работать восстановить пароль в ЛК (видимо конфликт с accsess)
2) Если человек не зарегистрирован и хочет написать без регистрации, ему выдается сообщение что он уже зарегин (где-то что-то сдвинулось)
3) Ошибка у парсера появилась, видимо изменился сайт откуда идет парсинг
Это срочно исправить надо, если после этого шага и ознакомления с сайтом и кодом, будет желание, дам дополнительную работу по доработкам ЛК и новостей. Ха отдельный бюджет.
Работы максимум на от 30 минут до час-два (представляю примерно сложность и объем работы), не надо мне писать цену по 5-10 и более тысяч
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