Php программирование для информационного сайта

Нужен человек, для срочной правки пару ошибок на сайте, сайт на чистом php

1) перестал работать восстановить пароль в ЛК (видимо конфликт с accsess)

2) Если человек не зарегистрирован и хочет написать без регистрации, ему выдается сообщение что он уже зарегин (где-то что-то сдвинулось)

3) Ошибка у парсера появилась, видимо изменился сайт откуда идет парсинг

Это срочно исправить надо, если после этого шага и ознакомления с сайтом и кодом, будет желание, дам дополнительную работу по доработкам ЛК и новостей. Ха отдельный бюджет.

Работы максимум на от 30 минут до час-два (представляю примерно сложность и объем работы), не надо мне писать цену по 5-10 и более тысяч