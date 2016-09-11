Задачи верстки на Drupal7

Необходимо спарсить журналы в Эксель-таблицу. Вся проблема в защите их сервера, она довольно хорошая, как я понял. Прокси блокируют, с этим надо что-то придумать. ТЗ https://docs.google.com/document/d/1qCaQv01X60u8_6g9cLPiHqIujgV_WvMn4HfuSmAH38U/edit
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно выполнить несколько задач по адаптивной верстке на Drupal7, часов на 5-7.
Дополнительно сверстать тему на бутстрапе для Drupal7, которая выглядит так http://rigrant.ru/
Нужно очень хорошо разбираться в HTML5 и адаптивной верстке.
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