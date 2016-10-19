WP. Добавить Виджет - облако тегов

Добрый день!

Хочу вставить себе на сайт вот такое облако тегов - http://take.ms/sot8W

Я хотел бы что бы облако тегов было сбоку (слева) и внизу (для каждой страницы) http://take.ms/scLR3

тут и тут - http://take.ms/HPfWo

Готовы? Подавайте заявку!

Оплата - договорная

Сроки - пару дней

Бюджет - договорной

БОНУС - МЕГА ОТЗЫВ