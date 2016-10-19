WP. Добавить Виджет - облако тегов

Веб-программированиеЗавершен7 заявок183 просмотра
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Добрый день!

Хочу вставить себе на сайт вот такое облако тегов - http://take.ms/sot8W

Я хотел бы что бы облако тегов было сбоку (слева) и внизу (для каждой страницы) http://take.ms/scLR3

тут и тут - http://take.ms/HPfWo

Готовы? Подавайте заявку!

Оплата - договорная

Сроки - пару дней

Бюджет - договорной

БОНУС - МЕГА ОТЗЫВ

7 лет назад
vladymir777
Володимир 
39 летГермания
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
166 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
denis_barvinok
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$4
1 день
Денис великолепно справился с заданием! Советую обращаться! Спасибо))
Отлично сработались! Рекомендую!
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