Внести правки на сайт. Уровень - easy

Добрый день!

- нужно настроить форму. Сейчас она отправляет заявки на старый сайт - http://take.ms/0r9VM

- это тоже http://take.ms/GQeyK

(относится ко все формы такого типа)

- телефоны поменять - http://take.ms/rdzyt

- http://take.ms/7yzsC

- это убрать - http://take.ms/5zW6N

- этот раздел убрать - http://take.ms/65qYz

- заменить на Украина - http://take.ms/ljApr (посмотреть по всему зайту. может где есть еще повторение слова РФ)

- цены заменит на от 350грн - http://take.ms/NKJg1 (на всех страницах)

- на всех страницах города в отзывах заменить на Киев - http://take.ms/yrwa1

- здесь заменить на "от 350грн" - http://take.ms/VArF4, http://take.ms/wAwWm

- этот раздел убрать - http://take.ms/R9fhU, http://take.ms/5fVuD

Ссылка на архив сайта. Это скачаный сайт - http://dropmefiles.com/Ho8cl

ВАЖНО! Попробуйте что то поменять, и только потом подавайте заявку.

ВАЖНО! Пишите мне в скайп - если все проверили и готовы сотрудничать. skype: nrgprkt

Частые вопросы:

На какой cms работает сайт? - я не знаю. сайт скопирован в интернете. Может он на онлайн конструкторе сделан.

Разворачивать сами на хостинге будете? - Да. Сделайте все на своем. потом я перенесу или как договоримся.

Готовы? Подавайте заявку!

Оплата - договорная

Сроки - пару дней

Бюджет - минимальный (адекватный)

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