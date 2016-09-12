Внести правки на сайт. Уровень - easy

Необходимо спарсить журналы в Эксель-таблицу. Вся проблема в защите их сервера, она довольно хорошая, как я понял. Прокси блокируют, с этим надо что-то придумать. ТЗ https://docs.google.com/document/d/1qCaQv01X60u8_6g9cLPiHqIujgV_WvMn4HfuSmAH38U/edit
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
- нужно настроить форму. Сейчас она отправляет заявки на старый сайт - http://take.ms/0r9VM
- это тоже http://take.ms/GQeyK
(относится ко все формы такого типа)
- телефоны поменять - http://take.ms/rdzyt
- это убрать - http://take.ms/5zW6N
- этот раздел убрать - http://take.ms/65qYz
- заменить на Украина - http://take.ms/ljApr (посмотреть по всему зайту. может где есть еще повторение слова РФ)
- цены заменит на от 350грн - http://take.ms/NKJg1 (на всех страницах)
- на всех страницах города в отзывах заменить на Киев - http://take.ms/yrwa1
- здесь заменить на "от 350грн" - http://take.ms/VArF4, http://take.ms/wAwWm
- этот раздел убрать - http://take.ms/R9fhU, http://take.ms/5fVuD
Ссылка на архив сайта. Это скачаный сайт - http://dropmefiles.com/Ho8cl
ВАЖНО! Попробуйте что то поменять, и только потом подавайте заявку.
ВАЖНО! Пишите мне в скайп - если все проверили и готовы сотрудничать. skype: nrgprkt
Частые вопросы:
На какой cms работает сайт? - я не знаю. сайт скопирован в интернете. Может он на онлайн конструкторе сделан.
Разворачивать сами на хостинге будете? - Да. Сделайте все на своем. потом я перенесу или как договоримся.
Готовы? Подавайте заявку!
Оплата - договорная
Сроки - пару дней
Бюджет - минимальный (адекватный)
БОНУС - МЕГА ОТЗЫВ
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