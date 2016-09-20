Исправить микроразметку на сайте на Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок150 просмотров
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Добрый день.

На сайте http://www.carspynews.net/ нужно исправить микроразметку.

Сейчас в гугл вебмастер показывает такие ошибки:  http://i.shotnes.com/a/11/z3h3theb.l2c_57d5ae05c73f8.png

также в сервисе проверки структурированных данных гугла https://search.google.com/structured-data/testing-tool?hl=ru видны ошибки.

Это нужно исправить.

Критерий оценки работы - в сервисе https://search.google.com/structured-data/testing-tool?hl=ru не будет выдавать ошибки.

от вас стоимость и сроки.

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WordPress
7 лет назад
CyberSharkPro
Алексей 
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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