Исправить микроразметку на сайте на Wordpress

Добрый день! Хочу вставить себе на сайт вот такое облако тегов - http://take.ms/sot8W Я хотел бы что бы облако тегов было сбоку (слева) и внизу (для каждой страницы) [url=http://take.ms/scLR3]http://take.ms/scLR3 [/url]тут и тут - http://take.ms/HPfWo Готовы? Подавайте заявку! Оплата - договорная Сроки - пару дней Бюджет ...