Доработать существующий Landing

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки164 просмотра
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Есть работающий одностраничный сайт, конверсия до 5%,  хочу доработать сайт,  чтобы увеличить конверсию.От исполнителя жду предложений и идей, переделывать полностью сайт не надо. Оплату готов обсуждать по результатам переговоров. Бюджет не ограничен, важен результат.

7 лет назад
olegterizo
44 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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