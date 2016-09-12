Плавающие блоки через Q2W3 плагин для WP

Добрый день. На сайте [url=http://www.carspynews.net/]http://www.carspynews.net/[/url] нужно исправить микроразметку. Сейчас в гугл вебмастер показывает такие ошибки: http://i.shotnes.com/a/11/z3h3theb.l2c_57d5ae05c73f8.png также в сервисе проверки структурированных данных гугла https://search.google.com/structured-data/testing-tool?hl=ru видны ошибки. Это нужно исправить. Критерий оценки работы - в сервисе https://search.google.com/structured-data/testing-tool?hl=ru не будет выдавать ошибки. от вас стоимость и сроки. Оплата ...
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Есть 2 сайта на WP, установлен плагин Q2W3 в сайдбаре с помощью которого прокручивается реклама от яндекс директа. В рубриках работает. В записях - нет. Надо чтобы работало в записях. От вас цена и сроки
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