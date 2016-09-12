Скопировать javascript

Задание и макеты во вложении. Просьба указать: 1) срок и стоимость разработки 2) на каком движке планируете делать 3) делали ли что-то подобное? Возможна оплата по безопасной сделке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сервис mailget.net и есть форма подписки https://mailget.net/blog/pop-up-%D1%81-%D1%81%D0%BE%D1%86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9.html
Задача скопировать скрипт вызова pop-up формы.
Функционал (настройки):
- Нужна возможность менять текст на всплывающем окне.
- Возможность настраивать, когда появляется:
1) – сразу при входе 2) на определенной секунде (ввести кол-во секунд) 3) при выходе с сайта
- Где показывать попап (будет запускаться на WP) посему в код страницы не так легко вставить.
И тут либо вставка кода какого то в тело поста, либо прописываем списками (это на мой взгляд тяжелее).
Однако может есть какие расширения и попробовать их внедрить.
В общем надо, что бы можно выбрать было где выводить:
1)на всех страницах 2) на конкретных страницах (вводим адреса) 3 на всех, кроме (вводим адреса страниц)
- Если человек уже подписался на группу в Facebook, это окно не показывать ( повторно одному человеку не показываем)- ставим печенюшку)
- Должно адекватно отображаться и в мобильной версии.
С вас адекватная цена и предложения))
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