Скопировать javascript

Есть сервис mailget.net и есть форма подписки https://mailget.net/blog/pop-up-%D1%81-%D1%81%D0%BE%D1%86-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9.html

Задача скопировать скрипт вызова pop-up формы.

Функционал (настройки):

- Нужна возможность менять текст на всплывающем окне.

- Возможность настраивать, когда появляется:

1) – сразу при входе 2) на определенной секунде (ввести кол-во секунд) 3) при выходе с сайта

- Где показывать попап (будет запускаться на WP) посему в код страницы не так легко вставить.

И тут либо вставка кода какого то в тело поста, либо прописываем списками (это на мой взгляд тяжелее).

Однако может есть какие расширения и попробовать их внедрить.

В общем надо, что бы можно выбрать было где выводить:

1)на всех страницах 2) на конкретных страницах (вводим адреса) 3 на всех, кроме (вводим адреса страниц)

- Если человек уже подписался на группу в Facebook, это окно не показывать ( повторно одному человеку не показываем)- ставим печенюшку)

- Должно адекватно отображаться и в мобильной версии.

С вас адекватная цена и предложения))