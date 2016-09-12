Расширение функционала интернет-магазина на Umi

Задание и макеты во вложении. Просьба указать: 1) срок и стоимость разработки 2) на каком движке планируете делать 3) делали ли что-то подобное? Возможна оплата по безопасной сделке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется реализовать следующий функционал в интернет-магазине на UMI:
1) Реализовать возможность вывода дополнительных описаний категорий/подкатегорий (сейчас текст выводится внизу страницы категории/подкатегории. Требуется реализовать возможность вывода дополнительного текста в верху страницы)
2) Реализовать возможность загрузки дополнительных изображений для товаров и соответственно и их вывод на карточке товара
Сразу указывайте стоимость и время работ
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