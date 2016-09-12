Расширение функционала интернет-магазина на Umi

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка118 просмотров
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Требуется реализовать следующий функционал в интернет-магазине на UMI: 

1) Реализовать возможность вывода дополнительных описаний категорий/подкатегорий (сейчас текст выводится внизу страницы категории/подкатегории. Требуется реализовать возможность вывода дополнительного текста в верху страницы) 

2) Реализовать возможность загрузки дополнительных изображений для товаров и соответственно и их вывод на карточке товара 

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7 лет назад
i-safronov
Игорь 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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