Настроить .htaccess

Есть сайт и страница http://www.pro1c-msk.ru/map.html

При переходе на http://www.pro1c-msk.ru/?a=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F

меняет текст на странице, задача:

Допилить код так, чтобы страницы генерировались не через параметр pro1c-msk.ru/?a=москва, а как нормальные страницы pro1c-msk.ru/москва

Сайт из двух страниц, без движка