Необходимо разработать красивый, удобный и адаптивныйлэндинг под товары фарм тематики. Суть -заменяем на лэндинге картинки товара и цену и получаем новый оффер, то есть такой же лэндинг но уже с другим товарным предложением. В ...
- Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт7 лет назад
Задача для опытного разработчика. Нужен скрипт переводчикописаний товаров интернет магазина при помощи Google Cloud Translation API. База около 25000 товаров. ТЗ в прикрепленном файле. Жду Ваше предложение по цене и срокам.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте уважаемые разработчики. Мы ищем ответственногоквалифицированного программиста или компанию для сотрудничества на регулярной основе. Нам нужна поддержка и постоянные доработки интернет магазина на OpenCart. Прикрепляю файл с описанием того что мы хотим получить ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Срочно! Здравствуйте уважаемый программист. Нам нужно в срочномпорядке исправить процесс парсинга в наш интернет магазин на базе Open Cart. Парсинг происходит из сайта донора: http://sportsdirect.com Парсинг усложнен тем, что у ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть интернет магазин одежды и обуви, который работает на OpenCart, у товаров естьразличные цвета и размеры, если кратко, то нужно вывести дополнительные цвета и размеры в превью товара в категории. Подробное ТЗ прикрепляю в ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад