Доброго всем здравия! Эдак нужен такой бот автопокупок: Настройка: цена от, цена до, массив модов (то что покупать). Собирает список модов для игры [название|цена] с https://loot.farm/ru/pricelist.html ...
Редактирование интеренет-магазина
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