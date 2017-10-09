Автопокупка игрового оружия.

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки272 просмотра

Доброго всем здравия!

 

Эдак нужен такой бот автопокупок:

 

Настройка: цена от, цена до, массив модов (то что покупать).

 

  • Собирает список модов для игры [название|цена] с https://loot.farm/ru/pricelist.html (каждую минуту обновляет). Совмещает с модами, которые прописаны вручную в настройке.
  • Авторизоваться на сайте https://cs.money/ru  через team и установить “фильтр бота, цена” (находится левее от колонки с картинками оружий): ввести из настроек цену ОТ и ДО.
  • На сайте https://cs.money/ru создать мониторинг (каждые 1-2 сек не менее) новые моды  (они внизу в правой колонке, всякое

    оружие), и коли есть такой же (по названию) как на loot.farm и цена на loot.farm больше, то купить (кликнуть по моду, и нажать обмен).

Результат: купленный мод (оружие).

 

Необходима быстрота мониторинга cs.money и эмуляция браузера, желательно всего посредством Human Emulator .

8 лет назад
poryadok2017
Белояръ 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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