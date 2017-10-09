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Подправить парсер
Есть работающий парсер, поменялась верстка на сайте источнике, нужно подправить парсер под новую верстку.
Была верстка такая http://www.ikea.com/ro/ro/catalog/allproducts/
Стала такая http://www.ikea.com/ru/ru/allproducts/index.html#function
Поменялась верстка на одной странице с категориями.
Прикрепил файл парсера, в котором нужно внести изменения функция getSpiderCategory
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