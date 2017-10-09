Подправить парсер

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки161 просмотр

Есть работающий парсер, поменялась верстка на сайте источнике,  нужно подправить парсер под новую верстку. 

Была верстка такая http://www.ikea.com/ro/ro/catalog/allproducts/

Стала такая  http://www.ikea.com/ru/ru/allproducts/index.html#function

Поменялась верстка на одной странице с категориями. 

Прикрепил файл парсера, в котором нужно внести изменения функция getSpiderCategory

8 лет назад
Utenov
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Все быстро, все работает, рекомендую.
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balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад