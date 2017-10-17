Chrome extension

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки236 просмотров

Что нужно:

Расширение для Chrome

Что должно делать:

На определенном сайте собирать резюме (все данные как имя/местоположение /навыки/адрес страницы) и т.д.  и отправлять на определенный url

Предпосылки:

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8 лет назад
nazymko
Андрей 
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

pashog
Павел 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$25
1 день
Швидко, якісно
Всё супер.

Заявки фрилансеров

pashog
Павел 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад