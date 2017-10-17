Chrome extension

Что нужно:

Расширение для Chrome

Что должно делать:

На определенном сайте собирать резюме (все данные как имя/местоположение /навыки/адрес страницы) и т.д. и отправлять на определенный url

Предпосылки:

Пользователь зарегистрирован на сайте и целенаправленно переходит между резюме