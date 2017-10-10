Доброго дня ! Предлагаю задачу по анализу текстов в каналах Телеграм Ищем сообщения по шаблону текстов и производим определенные действия ( сохранить, переслать ). Данные ...
Нужен программист PHP
Добрый день!
Нужен программист PHP для добавления определённых команд в готовый скрипт.
Движок сайта: wordpress
Функции, которые необходимо добавить: https://docs.google.com/document/d/1PApBFyDf6s0Y0DilTf57EEDaF3s-cUshAp5KNe2bKzc/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
ссылка на сам сайт potolki-armada.ru/ Что нужно редактировать в сайте: 1. Уменьшить немного высоту Акции ( что бы акция была не на всю страницу) 2. Уменьшить значки которые под акцией :гарантия 15 лет ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
По просьбе клиента ищем разработчика на фреймворке laravel. Краткое описание проекта в аттаче. Дизайн и верстка предоставляются. В предложении укажите Ваши ориентировочные стоимость и сроки.Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
есть сайт incrm.pro нужно: 1. поправить отправку заявок с сайта 2. сделать выпадающее меню "Услуги" 3. сделать страницу "Кейсы" кто поможет – пишите. Оставляйте скайп, без предоплат, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
При переходе на сайт autolombard.ru с поиска идёт редирет на порно сайт https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=http%3A%2F%2Fautolombard.ru%2F&gws_rd=ssl 2 задачи а) опертаивно удалить вирус с сайта. б) найти причину проблемц и удалить ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть интернет-магазин на битриксе. Есть транспортная компания. Нужно сделать интеграцию выгрузку заказов из битрикса в систему транспортной компании по их api - http://shop-logistics.ru/services/service/api/ Подробности и полное задание в приложенном ТЗВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $1
Здравствуйте! Есть сайт на Wordpress. На страницах выводиться блок с календарем. Код имеет следующий вид: // Начало проверки - if Код блока // Завершение цикла ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно решение под ключ, что бы менять только логин и пасс для подключения к аккаунту, верстка не важна, мы сами будем корректировать.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходим сервис написанный на php парсер socks5 в БД с открытых ресурсов для обхода блокировок amazon. В случае заинтересованности сообщайте вашу почту, скайп или телефон. Спасибо!Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $25
Что нужно: Расширение для Chrome Что должно делать: На определенном сайте собирать резюме (все данные как имя/местоположение /навыки/адрес страницы) и т.д. и отправлять на определенный url Предпосылки: ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад