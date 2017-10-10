Нужен программист PHP

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок216 просмотров

Добрый день!

Нужен программист PHP для добавления определённых команд в готовый скрипт.

Движок сайта: wordpress

Функции, которые необходимо добавить:  https://docs.google.com/document/d/1PApBFyDf6s0Y0DilTf57EEDaF3s-cUshAp5KNe2bKzc/edit?usp=sharing

PHPWordPress
8 лет назад
Gasya
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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