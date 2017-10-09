Скрипт на интерактивную Google Forms

Проблема:

GoogleSheets используются в качестве треккера претензий от клиентов: оператор, получаяпретензию через один из нескольких каналов (по имейлу, по телефону и др.)

оформляет через гуглоформу инфо о претензии. Уникальным параметром претензии

является номер заказа.

Еслипретензию по одному и тому же заказу оформляют разные люди (например, клиент позвонил 2 раза в разные дни),то в таблице возникает дубликат.

Задача:

Предотвратитьоформление претензии по дублирующемуся заказу.

Предпочтительнаяреализация:

Еслипри оформлении претензии в поле "Номер заказа" вводится значение, уже

имеющееся в таблице-треккере, возникает окнопредупреждения с информацией о дублирующейся претензией и возможностью: а)

отменить оформление претензии б) добавить в текущую претензию дополнительную

информацию.

Привыборе варианта б) предоставлять текстовое поле для доп инфо. После этого

добавлять эту информацию в строку претензии в треккере.