Доработка сайта

Есть 5 сайтов на OpenCart которые требуют периодического дорабатывания, переделывания, дополнений и т.д.

Требуется программист отлично знающий OpenCart и находящийся в скайпе на связи с 10 до 21 по Москве.

Оплата сразу по факту выполнения каждого задания по сайтам, бюджеты приличные, в общем от 35-40 т.р. ежемесячно.