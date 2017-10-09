Добрый день! Нужен программист PHP для добавления определённых команд в готовый скрипт. Движок сайта: wordpress Функции, которые необходимо добавить: https://docs.google.com/document/d/1PApBFyDf6s0Y0DilTf57EEDaF3s-cUshAp5KNe2bKzc/edit?usp=sharing
Доработка сайта
Есть 5 сайтов на OpenCart которые требуют периодического дорабатывания, переделывания, дополнений и т.д.
Требуется программист отлично знающий OpenCart и находящийся в скайпе на связи с 10 до 21 по Москве.
Оплата сразу по факту выполнения каждого задания по сайтам, бюджеты приличные, в общем от 35-40 т.р. ежемесячно.
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