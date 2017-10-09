Доработка сайта

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Закрыт1 заявка137 просмотров

Есть 5 сайтов на OpenCart которые требуют периодического дорабатывания, переделывания, дополнений и т.д.

Требуется программист отлично знающий OpenCart и находящийся в скайпе на связи с 10 до 21 по Москве.

Оплата сразу по факту выполнения каждого задания по сайтам, бюджеты приличные, в общем от 35-40 т.р. ежемесячно.

Opencart
8 лет назад
d-jones
40 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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