Программист opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок298 просмотров

Есть 5 сайтов на OpenCart которые требуют периодического дорабатывания, переделывания, дополнений и т.д.

Требуется программист отлично знающий OpenCart и находящийся в скайпе на связи с 10 до 21 по Москве.

Оплата сразу по факту выполнения каждого задания по сайтам, бюджеты приличные, в общем от 35-40 т.р. ежемесячно.

Opencart
7 лет назад
d-jones
40 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

babasik
Максим 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$100
4 дня
Максим отлично выполнил работу. Всегда на связи. Все четко в срок. Однозначно рекомендую!
Сотрудничеством доволен. Задачи ставит четко, постоянно на связи. Проверку и оплату не задерживает. Рекомендую

Заявки фрилансеров

babasik
Максим 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад