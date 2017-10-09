Добрый день! Нужен программист PHP для добавления определённых команд в готовый скрипт. Движок сайта: wordpress Функции, которые необходимо добавить: https://docs.google.com/document/d/1PApBFyDf6s0Y0DilTf57EEDaF3s-cUshAp5KNe2bKzc/edit?usp=sharing
Парсинг телефонных номеров Авито
Нужны города Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь.
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