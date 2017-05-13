На magento 2 (php 7.1) нужно сделать модуль. Есть чуть переделанная страница категории. В неё отображается коллекция подкатегорий. Нужно сделать фильтр по атрибутам подкатегорий (атрибуты уже сделаны). Без вёрстки и стилей. Чисто бэкэнд. В ответе указать ...
Разрабатываю интернет-магазины на платформе CMS Magento.
Опыт разработки 5 лет
Занимаюсь внедрением 1С
Опыт внедрений 11 лет
скайп - elenkoea
почта - [email protected]
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно допилить обработку Планировщик в УНФ. В ней только заказы на производство. [url=http://joxi.ru/BA0nxqgFJ6JPZm]joxi.ru/BA0nxqgFJ6JPZm[/url] Добавить в подписи Подразделение производитель (см 1 на рисунке) Добавить связи между зависимыми элементами диаграммы (см 2 на рисунке) Зависимость определяется по полю ЗаказНаПроизводствоОснование в ...1С-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть работающий магазин bsb.tools, необходимо изменить дизайн каталога В МОБИЛЬНОЙ ВЕРСИИ чтобы влазило две колонки (пример http://pdrc.ru/instrument/osnovnoe-oborudovanie/gotovye-komplekty/ ). В довесок к этому изменить стикеры скидки и новинки, а также спец цены. Сейчас она плохо выражена. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Имеется проект на Magento. Есть проблемы с отображением видео блока. Проблема возникает только на iPhone. На всех остальных девайсах работает отлично. В ответе укажите имеете ли вы опыт отладки работы js-скриптов на iOS и MacOS и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
[url=http://dev.thecultureofart.com/about/]dev.thecultureofart.com/about[/url] На основном div-е не работают ссылки. Причём на десктопах всё ок. Такое впечатление что часть кода: [code]function _initCaleoMouseWheel() { if ( $('.hijack-page').length > 0 ) { ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Если вы не знаете адаптивную вёрстку, то проект не для вас. Есть сайт написан на Magento. Я сам разработчик, но не успеваю сам. Объём работ большой. Нужно править уже существующую вёрстку и доводить её до требуемого дизайна ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад
Существует парсер, который перелопачивает xml файл в csv. XML приходят от учётной системы. CSV заливаются в интернет-магазин Magento. Необходимо поменять кое что в его работе. Список доработок: - ограничить ресурсы для скрипта (как вариант nice) - добавить обработку ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад