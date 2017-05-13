elenkoea

Евгений Еленко elenkoea

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
1C & Magento Developer

Разрабатываю интернет-магазины на платформе CMS Magento. 

Опыт разработки 5 лет

Занимаюсь внедрением 1С

Опыт внедрений 11 лет

скайп - elenkoea

почта - [email protected]

Magento
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
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  • Сделать модулёк на Magento 2

    На magento 2 (php 7.1) нужно сделать модуль. Есть чуть переделанная страница категории. В неё отображается коллекция подкатегорий. Нужно сделать фильтр по атрибутам подкатегорий (атрибуты уже сделаны). Без вёрстки и стилей. Чисто бэкэнд.  В ответе указать ...

    PHPMagento
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Переделать две и создать одну обработку в конфигурации УНФ

    Нужно допилить обработку Планировщик в УНФ. В ней только заказы на производство.  [url=http://joxi.ru/BA0nxqgFJ6JPZm]joxi.ru/BA0nxqgFJ6JPZm[/url]  Добавить в подписи Подразделение производитель (см 1 на рисунке)  Добавить связи между зависимыми элементами диаграммы  (см 2 на рисунке) Зависимость определяется по полю ЗаказНаПроизводствоОснование в ...

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Переработать дизайн интернет магазина

    Есть работающий магазин bsb.tools, необходимо изменить дизайн каталога В МОБИЛЬНОЙ ВЕРСИИ чтобы влазило две колонки (пример http://pdrc.ru/instrument/osnovnoe-oborudovanie/gotovye-komplekty/ ). В довесок к этому изменить стикеры скидки и новинки, а также спец цены. Сейчас она плохо выражена. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Исправление бага в вёрстке (MacOS, iOS)

    Имеется проект на Magento. Есть проблемы с отображением видео блока. Проблема возникает только на iPhone. На всех остальных девайсах работает отлично. В ответе укажите имеете ли вы опыт отладки работы js-скриптов на iOS и MacOS и ...

    JavascriptiOSMagentomacOS
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Не открываются ссылки на iPad. На обычном Desktop всё ок. Поправить

    [url=http://dev.thecultureofart.com/about/]dev.thecultureofart.com/about[/url] На основном div-е не работают ссылки. Причём на десктопах всё ок. Такое впечатление что часть кода: [code]﻿function _initCaleoMouseWheel() { ﻿if ( $('.hijack-page').length &gt; 0 ) { ...

    iOS
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется верстальщик для переработки сайта

    Если вы не знаете адаптивную вёрстку, то проект не для вас. Есть сайт написан на Magento. Я сам разработчик, но не успеваю сам. Объём работ большой. Нужно править уже существующую вёрстку и доводить её до требуемого дизайна ...

    PHPMagento
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется php-разработчик для переработки парсера

    Существует парсер, который перелопачивает xml файл в csv. XML приходят от учётной системы. CSV заливаются в интернет-магазин Magento. Необходимо поменять кое что в его работе.  Список доработок: - ограничить ресурсы для скрипта (как вариант nice) - добавить обработку ...

    PHPMagento
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад
Отзывы фрилансеров
evzmeniy
Евгений 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Переработать дизайн интернет магазина
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Отличная работа! Цена/качество выше похвал. Я задержал оплату, был в отпуске, Евгений отреагировал адекватно, в итоге сдал все работы без претензий. Работаем дальше!
Ответный отзыв
korjavin
Иван 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$12
10 баллов
7 лет назад
Требуется php-разработчик для переработки парсера
У заказчика есть всё что нужно для успешной работы, система тикетов, документация, не приходится ждать ничего. Но и для оставшихся вопросов сам он на связи. Оплата моментально. Рекомендую.
Нужно было изменить схему работы сложного парсера. Быстро вошёл в курс дела. Сам разобрался что и как. Всегда был на связи. Всё выполнил в срок.
Ответный отзыв