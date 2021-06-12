Web developer

Я занимаюсь веб-разработкой. Имею опыт в вёрстке сайтов с Figma и Adobe Photoshop макетов. Владею такими технологиями как: HTML, CSS (кроссбраузерная, адаптивная вёрстка, Flex, Grid), JavaScript (ES6, основы, базовые скрипты для интерактивных элементов страницы), базовые знания работы с языком PHP и Database MySql, Git, препроцессоры Sass(Scss) и Pug, так же присутствует понимание методологии БЭМ.

В данный момент продолжаю активно изучать JavaScript и framework React.