Максим Ромазанов MiseryPixelsMiseryPixels
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Web developer
Я занимаюсь веб-разработкой. Имею опыт в вёрстке сайтов с Figma и Adobe Photoshop макетов. Владею такими технологиями как: HTML, CSS (кроссбраузерная, адаптивная вёрстка, Flex, Grid), JavaScript (ES6, основы, базовые скрипты для интерактивных элементов страницы), базовые знания работы с языком PHP и Database MySql, Git, препроцессоры Sass(Scss) и Pug, так же присутствует понимание методологии БЭМ.
В данный момент продолжаю активно изучать JavaScript и framework React.
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Портфолио
- Landing page строительной компании43 просмотра
- Сайт со слайдером, анимациями и параллаксом53 просмотра
- Сайт массажной компании "Mir-Stability"44 просмотра
- Landing page57 просмотров