Верстка и натяжка сайта на CMS

Внести изменения на рабочие сайты на amiro cms. Задачи типа: 1. Разместить активную кнопку 2. Создать карточки товара 3. Поменять цвета на странице сайта 4. Добавить кликабельность 5. Сверстать новую страницу сайта и т.д. Важна аккуратность и скрупулёзность в работе. Понимание ...
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Персональный проект для Игоря по программной части сайта на несколько страниц
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