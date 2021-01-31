Верста сайтов.
Знания, навыки, умения:
- HTML5, CSS3, jQuery
- Многостраничные сайты, landing-page
- Адаптивная верстка/резиновая верстка
- Flexbox
- Bootstrap 4
- CSS3 анимация
- SASS(SCSS)
- Git
- БЄМ
- Wordpress
Портфолио
- HTML5, CSS3, Aдаптив/Responsive, jQuery54 просмотра
- HTML, CSS, Flexbox, jQuery67 просмотров
- HTML, CSS, Bootstrap, jQuery55 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
4 года назад
HTML
Однозначно могу рекомендовать Анну, как высококлассного и надежного специалиста! Работы была выполнена на отлично в строгом соответствии с Техническим заданием! Рекомендую и Вам обращаться!
Ответный отзыв
Могу рекомендовать Антона, как честного и адекватно заказчика.