Roy_Anna

Анна Roy_Anna

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Верста сайтов.

Знания, навыки, умения:

  • HTML5, CSS3, jQuery
  • Многостраничные сайты, landing-page
  • Адаптивная верстка/резиновая верстка
  • Flexbox
  • Bootstrap 4
  • CSS3 анимация
  • SASS(SCSS)
  • Git
  • БЄМ
  • Wordpress

Портфолио

Отзывы заказчиков

paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Верстка текстового документа в HTML
HTML
Однозначно могу рекомендовать Анну, как высококлассного и надежного специалиста! Работы была выполнена на отлично в строгом соответствии с Техническим заданием! Рекомендую и Вам обращаться!
Могу рекомендовать Антона, как честного и адекватно заказчика.
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