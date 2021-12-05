randominical

Анна randominical

 
37 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Вёрстка сайтов

Валидный кроссбраузерный код, оптимизация изображений, адаптивная вёрстка. Ваш сайт будет хорошо выглядеть на любом экране.

Портфолио: https://randominical.github.io/portfolio/

Стек инструментов и технологий:

  • HTML5
  • CSS3, SCSS
  • БЭМ
  • JavaScript, JQuery
  • Slick Slider, Swiper Slider
  • Google Maps API
  • Яндекс.Карты, Яндекс.Формы
  • Gulp
  • Figma, Avocode
  • GIMP
  • Git
  • IcoMoon App
  • Flexbox, Grid Layout
  • CSS-animation: @keyframes, Animate.css
  • валидация W3C
  • CMS Wordpress
В течение двух недель после сдачи вёрстки правки по дизайну — без доплаты. Исправление выявленных в вёрстке моих ошибок — быстро, бесплатно, по первому запросу, независимо от того, сколько времени прошло после сдачи заказа.

Для связи:

Портфолио