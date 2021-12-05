Вёрстка сайтов
Валидный кроссбраузерный код, оптимизация изображений, адаптивная вёрстка. Ваш сайт будет хорошо выглядеть на любом экране.
Портфолио: https://randominical.github.io/portfolio/
Стек инструментов и технологий:
- HTML5
- CSS3, SCSS
- БЭМ
- JavaScript, JQuery
- Slick Slider, Swiper Slider
- Google Maps API
- Яндекс.Карты, Яндекс.Формы
- Gulp
- Figma, Avocode
- GIMP
- Git
- IcoMoon App
- Flexbox, Grid Layout
- CSS-animation: @keyframes, Animate.css
- валидация W3C
- CMS Wordpress
Для связи:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: randominical
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Портфолио
- Полноэкранный лендинг дезинфектора66 просмотров
- Адаптивная вёрстка main page интернет-магазина55 просмотров
- Адаптивная вёрстка лендинга транспортной компании69 просмотров
- Адаптивная вёрстка лендинга языкового марафона52 просмотра
- Адаптивная вёрстка одностраничника ресторана55 просмотров
- Адаптивная вёрстка одностраничника таксопарка49 просмотров
- Адаптивная вёрстка одностраничника агентства59 просмотров