Вёрстка сайтов

Валидный кроссбраузерный код, оптимизация изображений, адаптивная вёрстка. Ваш сайт будет хорошо выглядеть на любом экране.

Портфолио: https://randominical.github.io/portfolio/

Стек инструментов и технологий:

HTML5

CSS3, SCSS

БЭМ

JavaScript, JQuery

Slick Slider, Swiper Slider

Google Maps API

Яндекс.Карты, Яндекс.Формы

Gulp

Figma, Avocode

GIMP

Git

IcoMoon App

Flexbox, Grid Layout

CSS-animation: @keyframes, Animate.css

валидация W3C

CMS Wordpress

В течение двух недель после сдачи вёрстки правки по дизайну — без доплаты. Исправление выявленных в вёрстке моих ошибок —, независимо от того, сколько времени прошло после сдачи заказа.

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