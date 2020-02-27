Комфортный сайт , читабельный код , хорошо построенная верстка , вы никогда не пожалеете о своем выбор !
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
4 года назад
Работа на высшем уровне)
Ответный отзыв
Заказчик все сделал грамотно и понятно