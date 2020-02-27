ilyscha

Илья ilyscha

 
21 годРоссия/Крымск
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Комфортный сайт , читабельный код , хорошо построенная верстка , вы никогда не пожалеете о своем выбор !

Хорошие знания в области HTML5 , CSS3( Scss , Flexbox ) , js( jQuery ) , БЭМ, а также gulp. Выполняю заказы без задержек , всегда рад помочь клиенту : что-либо подправить изменить и в целом рад помочь словом и делом . Со мною вы сэкономите время , деньги и нервы !

JavascriptHTMLjQuerySCSSGulp
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
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4 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Требуется выполнить простую вёрстку без JS
Работа на высшем уровне)
Заказчик все сделал грамотно и понятно
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