Разработка интернет-магазина по продаже растений

$250
HTML-версткаЗавершен16 заявок886 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо на основании существующих дизайн-макетов разработать интернет-магазин по продаже растений.

CMS - пожелание Wordpress + WooCommerce, но готов рассмотреть Ваши варианты.

Подключение платежных систем не требуется.

ТЗ и дизайн-макеты (jpeg из figma) приложены к проекту.

Срок разработки – 2 недели.

Оформление через безопасную сделку.

Перед подтверждением заказа - обязательный звонок с потенциальным

исполнителем по видеосвязи для обсуждения плана работ и определения

контрольных точек.

3 года назад
msverlov
Михаил 
41 годРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
mayk_official
Виталий 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
3 года назад
$250
14 дней
Доволен работой с Виталием. Все выполнено профессионально, чётко и своевременно. Всегда был на связи и при необходимости предлагал варианты решения по некоторым задачам. Однозначно рекомендую и планирую обращаться снова.
Очень рад сотрудничеством! Все прошло отлично! Однозначно рекомендую! 👍👍👍
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