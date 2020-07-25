Добавление раздела Новости. Добавление кнопки Покащать еще. Настройка уведомлений о заказах.
- Интернет-магазины7 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Здравствуйте! Необходима настройка РК в Яндекс.Директ. Тематика: продажа colocation и облачных сервисов в ЦОД. Общий бюджет (настройка+сопровождение+бюджет ЛК): до 100 т.р. с НДС, оплата 80/20 на юр. лицо или ИП. Плановый ...Контекстная реклама8 заявокЗакрыт2 года назад
- $180
Здравствуйте! Необходимы настройка и сопровождение в течение одного месяца РК в Яндекс.Директ. Тематика: продажа colocation и облачных сервисов в ЦОД. Общий бюджет (настройка+сопровождение+бюджет ЛК): до 100 т.р. с НДС, оплата 80/20 на юр. лицо или ИП. Плановый срок запуска ...Контекстная реклама9 заявокЗакрыт2 года назад
- $250
Здравствуйте! Необходимо на основании существующих дизайн-макетов разработать интернет-магазин по продаже растений. CMS - пожелание Wordpress + WooCommerce, но готов рассмотреть Ваши варианты. Подключение платежных систем не требуется. ТЗ и дизайн-макеты (jpeg из figma) приложены к ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Здравствуйте! Нужно разработать макеты картинок для объявлений в двух РК Яндекс Директ: 1. Продажа ноутбука. HP 14s 2. Продажа сетевого хранилища. Synology DS220j Для каждой РК нужно разработать три варианта дизайна картинок в двух форматах (стандартный и широкоформатный). Т.е. ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт3 года назад
- $250
Здравствуйте! Необходимо выполнить адаптивную верстку и интеграцию на Wordpress c магазином на WooCommerce (без подключения платежных систем) сайта по продаже растений. ТЗ и дизайн-макеты (jpeg из figma) приложены к проекту. Срок разработки – не более ...HTML-верстка23 заявкиЗакрыт3 года назад
- $150
Здравствуйте! Необходимо интегрировать в Wordpress десять сверстанных страниц адаптивного сайта. Создание каталога товаров на шаблоне (без Woocommerce). Без корзины, ЛК и онлайн оплаты. Все блоки на страницах категорий должны иметь возможность включения/выключения. Необходима настройка уведомлений при отправке ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
- $200
Доброго времени суток! Необходимо сверстать и натянуть на Wordpress 10 страниц сайта по ИТ-аутсорсингу на основе существующих макетов в Figma. Макеты приложены к проекту. Срок – не более 2-х недель. Поэтапная оплата (10/45/45). За несогласованную просрочку согласованных сроков, минус ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
- $200
Доброго времени суток! Необходимо создать легкий, светлый, не перегруженный и легко воспринимаемый дизайн для сайта по ИТ-аутсорсингу. Приветствуется креатив и встречные предложения от дизайнера. Фиксированный бюджет - 16 000 руб. Срок разработки – не ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Здравствуйте! Необходимо разработать сайт для компании, занимающейся производством и продажей резиновой плитки. Большого бюджета нет, поэтому полноценную разработку дизайна с отдельной версткой и натяжкой не тянем, нужно адаптировать дизайн шаблона wordpress, разработать слайдер, подготовить и залить ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Необходимо разработать сайт для компании, занимающейся производством и продажей резиновой плитки. Большого бюджета нет, поэтому полноценную разработку дизайна с отдельной версткой и натяжкой не тянем, нужно адаптировать дизайн шаблона wordpress, разработать слайдер, подготовить и залить ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Необходимо разработать сайт для компании, занимающейся производством и продажей резиновой плитки. Большого бюджета нет, поэтому полноценную разработку дизайна с отдельной версткой и натяжкой не тянем, нужно адаптировать дизайн шаблона wordpress, разработать слайдер, подготовить и залить ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт3 года назад