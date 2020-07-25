msverlov

Михаил msverlov

 
41 годРоссия/Воронеж
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад

Мой Telegram:@Mike_Sverlov

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$365
выплачено фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Настройка РК в Яндекс.Директ (ЦОД, colocation, cloud)

    Здравствуйте! Необходима настройка РК в Яндекс.Директ. Тематика: продажа colocation и облачных сервисов в ЦОД. Общий бюджет (настройка+сопровождение+бюджет ЛК): до 100 т.р. с НДС, оплата 80/20 на юр. лицо или ИП. Плановый ...

    Контекстная реклама8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Настройка и ведение РК в Яндекс.Директ

    $180

    Здравствуйте! Необходимы настройка и сопровождение в течение одного месяца РК в Яндекс.Директ. Тематика: продажа colocation и облачных сервисов в ЦОД. Общий бюджет (настройка+сопровождение+бюджет ЛК): до 100 т.р. с НДС, оплата 80/20 на юр. лицо или ИП. Плановый срок запуска ...

    Контекстная реклама9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка интернет-магазина по продаже растений

    $250

    Здравствуйте! Необходимо на основании существующих дизайн-макетов разработать интернет-магазин по продаже растений. CMS - пожелание Wordpress + WooCommerce, но готов рассмотреть Ваши варианты. Подключение платежных систем не требуется. ТЗ и дизайн-макеты (jpeg из figma) приложены к ...

    WordPressFigmaWooCommerce
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создать 6 картинок для Яндекс Директ

    Здравствуйте! Нужно разработать макеты картинок для объявлений в двух РК Яндекс Директ: 1. Продажа ноутбука. HP 14s 2. Продажа сетевого хранилища. Synology DS220j Для каждой РК нужно разработать три варианта дизайна картинок в двух форматах (стандартный и широкоформатный). Т.е. ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка и программирование на Wordpress (продажа растений)

    $250

    Здравствуйте! Необходимо выполнить адаптивную верстку и интеграцию на Wordpress c магазином на WooCommerce (без подключения платежных систем) сайта по продаже растений. ТЗ и дизайн-макеты (jpeg из figma) приложены к проекту. Срок разработки – не более ...

    WordPressFigmaWooCommerce
    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Интеграция верстки на CMS Wordpress

    $150

    Здравствуйте! Необходимо интегрировать в Wordpress десять сверстанных страниц адаптивного сайта. Создание каталога товаров на шаблоне (без Woocommerce). Без корзины, ЛК и онлайн оплаты. Все блоки на страницах категорий должны иметь возможность включения/выключения. Необходима настройка уведомлений при отправке ...

    WordPressWooCommerce
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создать сайт на WP (верстка и натяжка, адаптив)

    $200

    Доброго времени суток! Необходимо сверстать и натянуть на Wordpress 10 страниц сайта по ИТ-аутсорсингу на основе существующих макетов в Figma. Макеты приложены к проекту. Срок – не более 2-х недель. Поэтапная оплата (10/45/45). За несогласованную просрочку согласованных сроков, минус ...

    WordPressFigma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нарисовать дизайн сайта (ИТ-аутсорсинг)

    $200

    Доброго времени суток! Необходимо создать легкий, светлый, не перегруженный и легко воспринимаемый дизайн для сайта по ИТ-аутсорсингу. Приветствуется креатив и встречные предложения от дизайнера. Фиксированный бюджет - 16 000 руб. Срок разработки – не ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сайт на шаблоне Wordpress (+ woocommerce) с дизайном и картинками

    Здравствуйте!  Необходимо разработать сайт для компании, занимающейся производством и продажей резиновой плитки. Большого бюджета нет, поэтому полноценную разработку дизайна с отдельной версткой и натяжкой не тянем, нужно адаптировать дизайн шаблона wordpress, разработать слайдер, подготовить и залить ...

    WordPressWooCommerce
    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт на шаблоне Wordpress (+ woocommerce) с дизайном и картинками

    Здравствуйте!  Необходимо разработать сайт для компании, занимающейся производством и продажей резиновой плитки. Большого бюджета нет, поэтому полноценную разработку дизайна с отдельной версткой и натяжкой не тянем, нужно адаптировать дизайн шаблона wordpress, разработать слайдер, подготовить и залить ...

    WordPressWooCommerce
    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт на шаблоне Wordpress (+ woocommerce) с дизайном и картинками

    Здравствуйте!  Необходимо разработать сайт для компании, занимающейся производством и продажей резиновой плитки. Большого бюджета нет, поэтому полноценную разработку дизайна с отдельной версткой и натяжкой не тянем, нужно адаптировать дизайн шаблона wordpress, разработать слайдер, подготовить и залить ...

    WordPressWooCommerce
    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
mayk_official
Виталий 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$250
10 баллов
3 года назад
Разработка интернет-магазина по продаже растений
Очень рад сотрудничеством! Все прошло отлично! Однозначно рекомендую! 👍👍👍
Доволен работой с Виталием. Все выполнено профессионально, чётко и своевременно. Всегда был на связи и при необходимости предлагал варианты решения по некоторым задачам. Однозначно рекомендую и планирую обращаться снова.
Ответный отзыв
htmlancer
Максим 
30 летРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
$115
9 баллов
3 года назад
Интеграция верстки на CMS Wordpress
Очень рекомендую заказчика, связь всегда поддерживал, даже сам был инициатором связаться ни один раз, что помогало найти нужное решение. Находили общий язык. Проект довели.
Работа была не простая, но мы её завершили. Были сложности с версткой, постановкой задачи (применительно к функционалу WP), планированию работ и своевременности исполнения в целом, но нам удалось завершить работу над проектом. Всем есть чему поучиться на этом проекте.
Ответный отзыв
vmaz
22 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$130
10 баллов
3 года назад
Создать сайт на WP (верстка и натяжка, адаптив)
Один из лучших заказчиков который у меня был. Всегда отвечал быстро, и приятный в общении. Очень рекомендую!
Старательный и ответственный исполнитель. Сделал всю работу по верстке достаточного сложного проекта. Посадку верстки на WP решили передать другому исполнителю и, соответственно, пересчитали стоимость. В целом могу рекомендовать Виктора для работ по верстке.
Ответный отзыв
GorohovNazar
25 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$220
10 баллов
3 года назад
Нарисовать дизайн сайта (ИТ-аутсорсинг)
Михаил - образцовый заказчик Проект попал ко мне в руки с детальным ТЗ, сразу обговорили процесс будущей работы и не отходили от намеченного плана ни на минуту. Отдельный лайк за коммуникацию, было очень приятно работать!
Отличный исполнитель, работает быстро, чётко и креативно. На лету схватывает неоднозначные задачи и мысли. Приличный объем работы был выполнен раньше срока. Однозначно рекомендую и сам буду ещё обращаться!
Ответный отзыв