Сайт на шаблоне Wordpress (+ woocommerce) с дизайном и картинками

Здравствуйте!

Необходимо разработать сайт для компании, занимающейся производством и продажей резиновой плитки. Большого бюджета нет, поэтому полноценную разработку дизайна с отдельной версткой и натяжкой не тянем, нужно адаптировать дизайн шаблона wordpress, разработать слайдер, подготовить и залить картинки, перенести текст с существующего сайта, сделать базовую SEO-оптимизацию.

Срок: 2-3 недели, после выбора исполнителя.

Работа по предоплате.

Ключевые моменты:

1. Совместная проработка задания и концепта сайта.

2. Предварительная структура в приложенном файле.

3. Выбор шаблона wordpress с woocommerce (напр,themes.muffingroup.com). Рекомендации приветствуются.

4. Разработка слайдера (3-4 слайда).

5. Подготовка и заливка новых картинок для сайта.

6. Наполнение контентом из существующего сайта.

7. Разработка простого калькулятора (расчет 5 позиций с 3вариантами цены с отправкой телефона клиента на почту).

8. Базовая оптимизация с привязкой к Яндекс и Google.

9. Заливка сайт на наш хостинг.

10. Тестирование: PageSpeed (мобильные не ниже 50, ПК не ниже 70),адаптивность Google mobile friendiy.

Предложения без стоимости не рассматриваются.