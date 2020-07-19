Нужно разработать сайт как udemy.com. Только в моем сайте нужно реализовать возможность видеосвязи. Присылайте свои предложения.
Сайт на шаблоне Wordpress (+ woocommerce) с дизайном и картинками
Здравствуйте!
Необходимо разработать сайт для компании, занимающейся производством и продажей резиновой плитки. Большого бюджета нет, поэтому полноценную разработку дизайна с отдельной версткой и натяжкой не тянем, нужно адаптировать дизайн шаблона wordpress, разработать слайдер, подготовить и залить картинки, перенести текст с существующего сайта, сделать базовую SEO-оптимизацию.
Срок: 2-3 недели, после выбора исполнителя.
Работа по предоплате.
Ключевые моменты:
1. Совместная проработка задания и концепта сайта.
2. Предварительная структура в приложенном файле.
3. Выбор шаблона wordpress с woocommerce (напр,themes.muffingroup.com). Рекомендации приветствуются.
4. Разработка слайдера (3-4 слайда).
5. Подготовка и заливка новых картинок для сайта.
6. Наполнение контентом из существующего сайта.
7. Разработка простого калькулятора (расчет 5 позиций с 3вариантами цены с отправкой телефона клиента на почту).
8. Базовая оптимизация с привязкой к Яндекс и Google.
9. Заливка сайт на наш хостинг.
10. Тестирование: PageSpeed (мобильные не ниже 50, ПК не ниже 70),адаптивность Google mobile friendiy.
Предложения без стоимости не рассматриваются.
Заявки фрилансеров
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