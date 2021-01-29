Помощь в верстке на Тильде

Задача

Прежде чем откликаться, пожалуйста, прочитайте внимательно

Нужна помощь в верстке сайтов. О требованиях от нашего прогера:

less (или sass, микшеры/сборщики css);

flex - одна из технологий верстки;

желательно smart-grid (расширение под less|sass написанное Лавриком [ https://github.com/dmitry-lavrik/smart-grid] чтобы в разы ускорить работу с адаптивной версткой);

знание/понимание построения компонентов во vue (js реактивности) чтобы понимать как верстать блоки с учетом того что это будет компонент (есть такая штука как v-if v-else которая показывает/прячет блоки по условию - надо это понимать чтобы сверстать правильно. потому что в том же jquery прячутся/показываются блоки уже по другому принципу и соответственно верстка уже должна быть другая)

пример с v-if v-else частичный, с выводом циклов там та же история. в общем, нужно понимание построения компонентов

Дизайн НЕ НУЖЕН

ПОСТОЯННАЯ РАБОТА

Будет небольшое тестовое задание (оплачивается)

Обязательные требования

Напишите, во всем ли есть опыт (оцените свой опыт по каждой технологии от 1 до 10)

оставьте свои контактные данные

Обязательно прикрепите примеры верстки, выполненной вами с применением вышеописанных технологий