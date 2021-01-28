Тест на ТИЛЬДЕ

Нужно создать тест с подсчетом на тильде.

Тест уже есть в стандартном блоке теста на Тильде.

Тут главное подсчитать результаты.

На каждый вопрос 5 вариантов ответа.

Затем сумма идет по 12 типам.

Сразу после прохождения теста человек видит шкалу

с баллами или блоки какие то. И дальше,чтобы

он мог кликнуть на результат и перейти на страницу описания.

САМ САЙТ НА тильде УЖЕ ЕСТЬ