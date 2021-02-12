Верстка интернет-магазина

Необходимо сделать верстку интернет магазина с главной страницей в виде лендинга. Макеты в figma, суммарно 11 страниц (некоторые почти идентичны). Макеты в двух размерах (моб и десктоп)

Общие требования

- Pixel perfect (сравниваю с мобильным и десктопным макетом через chrome ext.)

- Устойчивость к изменению масштаба страницы

- Браузеры: Edge, Safari, Firefox, Chrome

- Использование SASS, GULP. Все цвета, шрифты, прозрачности вынести в переменные

- Анимации - CSS3

- Все формы обернуть в теги

- HTML структура и CSS классы должны быть стандартизированы так, чтобы блоки могли строиться движком.

- Валидность html и CSS по W3C (валидатор: https://validator.w3.org/)

- Изображения SVG и растр положить на спрайты. Для SVG собираем в один файл с symbol id -> подключаем в html файл -> используем в html через svg use.

- Используем img srcset для ретин: x1, x1.5, x2, x3, x4. изображения сжимаем через https://tinypng.com/

- Все тексты должны быть в точности перенесены из макета

- Имейлы и телефоны через ссылки mailto:, tel:

- Итоговые страницы должны попадать в зеленую полосу google page speed

- Размер всех кликабельных элементов не должен быть меньше 45*45. Имеется в виду, что визуально элемент остается как в макете, но паддингами его границы подгоняются до нужных минимальных размеров

- Телефоны и имейлы должны легко копироваться на десктопе и телефоне (чтобы пользователь мог скопировать без проблем)

- По клику "отправить" форму, должен быть лоадер и 2 возможных сообщения: "Отправлено", "Ошибка отправки, проверьте соединение и попробуйте еще раз". Сообщение показывать рядом с кнопкой. Эту часть сделать на усмотрение верстальщика.

Адаптивность

- Мобильная версия: 320-640 (до 320 можно сжать вьюпортом)

- Десктопная версия: 1024-1920 (адаптировать макет под меньшие размеры)

Кандидатам отправлю макеты и более подробное ТЗ с описанием блоков

В вашей заявке укажите:

1. Есть ли опыт с Git

2. Сколько макетов сверстали из figma