Верстка страниц сайта

HTML-версткаЗакрыт15 заявок761 просмотр
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Требуется опытный верстальщик для работы над сайтом украинские онлайн казино пишет автор что сайт помогает игрокам подобрать лицензионные казино, а также избежать недобросовестных площадок, нужно создать макеты страниц сайта и переделать уже существующие.

3 года назад
guest_16117584948694
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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