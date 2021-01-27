Доработка сайта на вп

Необходимо сверстать одну страницу для сайта на движке ПРОМ. Разметка страницы идет в html. Страница должна быть размечена под мобильные и десктопы. Текст на странице остаётся текстом. Возможности внутреннего редактора на проме https://prnt.sc/wncrrs. Страницу нужно выложить на https://cutt.ly/8j8Im8p Разметка нужна только ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ во вложении
https://docs.google.com/document/d/14hG9YHST-L3hrwtigvOkaZqZfFP14bFj6uNmORB7fa4/edit
предлагайте цены
по этому сайту будут еще мелкие правки (отдельное ТЗ)
так же есть работы по другим проектам, необходим программист для постоянного сотрудничества :)
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