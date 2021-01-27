Доработка сайта на вп

HTML-версткаЗакрыт7 заявок358 просмотров
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ТЗ во вложении

https://docs.google.com/document/d/14hG9YHST-L3hrwtigvOkaZqZfFP14bFj6uNmORB7fa4/edit

предлагайте цены 

по этому сайту будут еще мелкие правки (отдельное ТЗ)

так же есть работы по другим проектам, необходим программист для постоянного сотрудничества :)

3 года назад
avbezgodov
45 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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