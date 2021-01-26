Нужно сделать два фильтра записей на wordpress

Есть пдфка, сверстанная в формате CDR (Corel Draw). Можете, конечно, из пдф-ки вырезать объекты вручную – там всё на белом фоне. Нужно сверстать мини-лендинг
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем добрый вечер.
Нужна ваша помощь.
Нужно сделать 2 фильтра постов.
Конктретнее:
1 фильтр по тегам на страницах :
http://aamm.waytosummit.com/index/
http://aamm.waytosummit.com/all-materials/
2 фильтр по времени рубликации ( месяц, год) на страницах:
http://aamm.waytosummit.com/category/
и на шаблоне тегов и категорий
http://aamm.waytosummit.com/tag/2020/
у кого есть вопросы - отвечу, нужно приступить сегодня! чтобы завтра было готово.
от вас цена за работу.
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