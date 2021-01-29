avbezgodov

Спасибо Олегу за разработку калькулятора верстка по моему пожеланию для ускорения была заимствована, интеграция по АПИ выполнена в лучшем виде в процессе реализации очень вдумчиво подошел к задаче и дал несколько важных рекомендаций все было сделано быстро и качественно спасибо :)