avbezgodov

Александр Безгодов avbezgodov

 
45 летРоссия/Екатеринбург
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
С удовольствием возьмусь за интересный проект
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$145
выплачено фрилансерам
30%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • СЕО продвижение сайта

    1 есть действующий сайт [url=https://molluska.ru/]https://molluska.ru/ [/url]2 есть новый сайт [url=https://moluski-shop.ru/]https://moluski-shop.ru/[/url] (болванка) будет оформлен и наполнен, возможно расширение товарной матрицы, обязательно информационный раздел (блог, рецепты и тд для посадки информационных запросов) что надо сделать [list=1][*]смотрим конкурентов какие у них ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Lptracker: Описать воронку продаж (прохождение лида)

    lptracker: Описать воронку продаж прохождение лида по этапам сделки в срм: от создания до успеха\провала наличие опыта настройки срм обязательно, это задание "первый" шаг "второй шаг" различные задачи связанные с этой срм технические\организационные (зависит от специализации) варианты специализации: - ...

    Управление продажами1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Правки сайта

    [url=http://mnv138.ru/]http://mnv138.ru/[/url] 1. фильтр отбора - сделайте его от (сумма вводимая вручную) до (Сумма вводимая вручную) 2. Характеристики товара - не фиксированное поле с потребляемой мощностью, а настраиваемое поле с неограниченными характеристиками выбираемые и устанавлеваемые админом, поясню ...

    Карточки товаров
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Калькулятор и сравнение тарифов

    на лендинг [url=http://cdek-ecomm.ru/]http://cdek-ecomm.ru[/url] надо вставить  1. сравнительная таблица [url=http://joxi.ru/Vm697Qws4oj53r]http://joxi.ru/Vm697Qws4oj53r[/url] 2. калькулятор [url=http://joxi.ru/Q2KL7pXsLKwoqA]http://joxi.ru/Q2KL7pXsLKwoqA[/url] аналогично [url=https://cdek-online.ru/]https://cdek-online.ru/ [/url]калькулятор интеграция по апи  документация API калькулятора тарифов: [url=https://drive.google.com/drive/folders/1qzR-u8BSngkik2w6Eiy2TggvATEs9Eny?usp=sharing]https://drive.google.com/drive/folders/1qzR-u8BSngkik2w6Eiy2TggvATEs9Eny?usp=sharing[/url]

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Калькулятор доставки СДЭК

    сайт (лендинг) на wp http://cdek-ecomm.ru надо вставить калькулятор аналогичный https://cdekmsk.ru/#calc документация API калькулятора тарифов: https://cdek.ru/storage/source/document/1/cdek_calculator.zip Инструкция для добавления калькулятора https://drive.google.com/drive/folders/1qzR-u8BSngkik2w6Eiy2TggvATEs9Eny?usp=sharing в итоге надо на лендинге http://cdek-ecomm.ru сделать аналогичный калькулятор https://cdekmsk.ru/#calc предлагайте стоимость и сроки

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработки сайта на опенкарте

    [list=1][*]сгенерировать и добавить на сайт файл sitemap.xml [*]Нужно заменить на сайте файл favicon сгенерить из лого [*]переписать и выложить на сайте актуальный файл robots.txt [*]настроить постраничные 301 редиректы [*]настроить 301 редиректы со страниц с “/” на конце на страницы ...

    OpenCartFavicon
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Правка сайта

    $39

    доработать сайт https://mnv138.ru/ ТЗ во вложении [url=https://docs.google.com/document/d/14hG9YHST-L3hrwtigvOkaZqZfFP14bFj6uNmORB7fa4/edit]https://docs.google.com/document/d/14hG9YHST-L3hrwtigvOkaZqZfFP14bFj6uNmORB7fa4/edit[/url]

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка сайта на вп

    ТЗ во вложении https://docs.google.com/document/d/14hG9YHST-L3hrwtigvOkaZqZfFP14bFj6uNmORB7fa4/edit предлагайте цены  по этому сайту будут еще мелкие правки (отдельное ТЗ) так же есть работы по другим проектам, необходим программист для постоянного сотрудничества :)

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать макет и посадить на вордперс или опенкарт

    есть макет https://yadi.sk/d/CqbNwZv4adB84g?w=1 сверстать десктоп\адаптив, посадить верстку на вордперс или опенкарт  предлагаете стоимость и время выполнения задачи  в пн выберу исполнителя (подобные задачи поступают периодически, нужен верстальщик для постоянного сотрудничества)

    OpenCart
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
olegmukom
Олег 
27 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$40
10 баллов
3 года назад
Правки сайта
Всё чётко и по делу. Минимум правок, быстрая проверка работы, своевременная оплата через Безопасную сделку. Сотрудничеством очень доволен
Большое спасибо за оперативное решение задачи все правки выполнены, даны рекомендации и написана инструкция для чайников ))
Ответный отзыв
olegmukom
Олег 
27 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$75
10 баллов
3 года назад
Калькулятор и сравнение тарифов
Отлично поработали над проектом. Оперативная проверка. Правок по сути не было совсем. Это либо моя заслуга, либо лояльность Александра :)
Спасибо Олегу за разработку калькулятора верстка по моему пожеланию для ускорения была заимствована, интеграция по АПИ выполнена в лучшем виде в процессе реализации очень вдумчиво подошел к задаче и дал несколько важных рекомендаций все было сделано быстро и качественно спасибо :)
Ответный отзыв
evgennn32
Евгений 
36 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Доработки сайта на опенкарте
Были нюансы по проекту, но всё разрешилось, рекомендую
Большое спасибо за помощь с сайтом Рекомендую Евгения как опытного, ответственного специалиста
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