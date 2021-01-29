avbezgodov

1 есть действующий сайт [url=https://molluska.ru/]https://molluska.ru/ [/url]2 есть новый сайт [url=https://moluski-shop.ru/]https://moluski-shop.ru/[/url] (болванка) будет оформлен и наполнен, возможно расширение товарной матрицы, обязательно информационный раздел (блог, рецепты и тд для посадки информационных запросов) что надо сделать [list=1][*]смотрим конкурентов какие у них ...
- Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт2 года назад
lptracker: Описать воронку продаж прохождение лида по этапам сделки в срм: от создания до успеха\провала наличие опыта настройки срм обязательно, это задание "первый" шаг "второй шаг" различные задачи связанные с этой срм технические\организационные (зависит от специализации) варианты специализации: - ...Управление продажами1 заявкаЗакрыт2 года назад
есть макет, вывод в jpg https://cloud.mail.ru/public/iTXD/EjPq7hHrA необходимо сверстать и посадить на вордпресс предлагайте стоимость и срокиHTML-верстка25 заявокЗакрыт3 года назад
[url=http://mnv138.ru/]http://mnv138.ru/[/url] 1. фильтр отбора - сделайте его от (сумма вводимая вручную) до (Сумма вводимая вручную) 2. Характеристики товара - не фиксированное поле с потребляемой мощностью, а настраиваемое поле с неограниченными характеристиками выбираемые и устанавлеваемые админом, поясню ...Завершен3 года назад
на лендинг [url=http://cdek-ecomm.ru/]http://cdek-ecomm.ru[/url] надо вставить 1. сравнительная таблица [url=http://joxi.ru/Vm697Qws4oj53r]http://joxi.ru/Vm697Qws4oj53r[/url] 2. калькулятор [url=http://joxi.ru/Q2KL7pXsLKwoqA]http://joxi.ru/Q2KL7pXsLKwoqA[/url] аналогично [url=https://cdek-online.ru/]https://cdek-online.ru/ [/url]калькулятор интеграция по апи документация API калькулятора тарифов: [url=https://drive.google.com/drive/folders/1qzR-u8BSngkik2w6Eiy2TggvATEs9Eny?usp=sharing]https://drive.google.com/drive/folders/1qzR-u8BSngkik2w6Eiy2TggvATEs9Eny?usp=sharing[/url]Завершен3 года назад
сайт (лендинг) на wp http://cdek-ecomm.ru надо вставить калькулятор аналогичный https://cdekmsk.ru/#calc документация API калькулятора тарифов: https://cdek.ru/storage/source/document/1/cdek_calculator.zip Инструкция для добавления калькулятора https://drive.google.com/drive/folders/1qzR-u8BSngkik2w6Eiy2TggvATEs9Eny?usp=sharing в итоге надо на лендинге http://cdek-ecomm.ru сделать аналогичный калькулятор https://cdekmsk.ru/#calc предлагайте стоимость и срокиВеб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
ТЗ во вложении предлагайте стоимость\сроки верстка в htmlСайты «под ключ»9 заявокЗакрыт3 года назад
[list=1][*]сгенерировать и добавить на сайт файл sitemap.xml [*]Нужно заменить на сайте файл favicon сгенерить из лого [*]переписать и выложить на сайте актуальный файл robots.txt [*]настроить постраничные 301 редиректы [*]настроить 301 редиректы со страниц с “/” на конце на страницы ...Завершен3 года назад
- $39
доработать сайт https://mnv138.ru/ ТЗ во вложении [url=https://docs.google.com/document/d/14hG9YHST-L3hrwtigvOkaZqZfFP14bFj6uNmORB7fa4/edit]https://docs.google.com/document/d/14hG9YHST-L3hrwtigvOkaZqZfFP14bFj6uNmORB7fa4/edit[/url]HTML-верстка8 заявокЗакрыт3 года назад
ТЗ во вложении https://docs.google.com/document/d/14hG9YHST-L3hrwtigvOkaZqZfFP14bFj6uNmORB7fa4/edit предлагайте цены по этому сайту будут еще мелкие правки (отдельное ТЗ) так же есть работы по другим проектам, необходим программист для постоянного сотрудничества :)HTML-верстка7 заявокЗакрыт3 года назад
есть макет https://yadi.sk/d/CqbNwZv4adB84g?w=1 сверстать десктоп\адаптив, посадить верстку на вордперс или опенкарт предлагаете стоимость и время выполнения задачи в пн выберу исполнителя (подобные задачи поступают периодически, нужен верстальщик для постоянного сотрудничества)HTML-верстка13 заявокЗакрыт3 года назад