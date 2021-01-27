Добавить две формы регистрации на сайт

HTML-версткаЗакрыт3 заявки403 просмотра
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Нужно добавить две формы регистрации на сайт на страничке входа в личный кабинет. Рядом с формой логина и пароля, добавляем две кнопки "Регистрация физ.лицо" и "Регистрация Юр.лицо", Для каждой из этих регистраций поля будут свои (5-10 полей). После регистрации эти поля просто попадают в профиль пользователя.

http://nordparts.lv/my-account/

3 года назад
R0LeXx
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
mn508678
Михайло 
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$6
1 день
Задачка оказалась не из легких
Всё ок только надо указывать что работа должна проводится на Wordpress и не добавлять веб программированные в категорию верстка
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