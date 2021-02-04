Сделать верстку веб версии и мобильной версии сайта

доработать сайт https://mnv138.ru/ ТЗ во вложении [url=https://docs.google.com/document/d/14hG9YHST-L3hrwtigvOkaZqZfFP14bFj6uNmORB7fa4/edit]https://docs.google.com/document/d/14hG9YHST-L3hrwtigvOkaZqZfFP14bFj6uNmORB7fa4/edit[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день !
Надо сделать верстку десктопной и мобильной версии простого сайта агрегатора в html 5, css 3
всего 10 страниц.
Предлагайте стоимость
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