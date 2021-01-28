Верстка лендинга на Битрикс

Нужно создать тест с подсчетом на тильде. Тест уже есть в стандартном блоке теста на Тильде. Тут главное подсчитать результаты. На каждый вопрос 5 вариантов ответа. Затем сумма идет по 12 типам. Сразу после прохождения теста человек видит шкалу с баллами ...