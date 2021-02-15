Верстка магазина

Нам нужно по примеру собрать интерактивную рекламу. Требования: - Use a single HTML.index file. - The index.html file must be inlined, with no links to other files or folders. - The file must be minified (optimized for machine-reading ...
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Верстка интернет магазина. Кроссбраузерная, один в один как макетах. Макеты https://drive.google.com/file/d/1lM8OJ1zMsYafghTXQR4dy36EOWZfcntj/view?usp=sharing
Нужно только верстка (без натяжки на ЦМС).
Антибот 12+4=
Цена ? срок ?
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т.з. и макеты тут https://drive.google.com/file/d/1Z-3uT2RUlfyM2OMKxRySpdtJ2xOM5k2V/view?usp=sharing Сколько будет стоит только верстка ? антибот 45+2=HTML-верстка31 заявкаЗакрыт3 года назад
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