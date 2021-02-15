Верстка магазина

HTML-версткаЗавершен16 заявок562 просмотра
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Верстка интернет магазина. Кроссбраузерная, один в один как макетах. Макеты https://drive.google.com/file/d/1lM8OJ1zMsYafghTXQR4dy36EOWZfcntj/view?usp=sharing 

Нужно только верстка (без натяжки на ЦМС).

Антибот 12+4=

Цена ? срок ?

3 года назад
sevasargsyan
Сева 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
elchinbek
Элчин 
19 летУзбекистан
4 года в сервисе
Был
2 года назад
15 отзывов
3 года назад
$100
4 дня
Нормальная работа спасибо.
хороший заказчик рекомендую
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