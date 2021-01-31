Верстка макетов + Wordpress Woocomerce установка и настройка проекта

HTML-версткаЗакрыт4 заявки588 просмотров
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Верстка макетов + Wordpress Woocomerce установка и настройка проекта

Сам дизайн тут >>>

https://www.figma.com/file/bBi19hi4nT9dAG7uc5gL5B/Floorplan-Copy

Вопросы:

1. Сроки

2. Бюджет

3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним,можно сделать разбивку на этапы и оплата за каждый этап проделанный.

4. Когда можете начать работу

5. Вопросы по проекту

WordPress
3 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
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